In Perù gioca il diciottenne Osama Vinladen: "E mio fratello si chiama Saddam Hussein"

vedi letture

A volte basta il nome a renderti famoso. È il caso, per esempio, di un giovanissimo calciatore peruviano: il nome completo sarebbe Osama Vinladen Jimenez Lopez, per tutti è semplicemente Osama Vinladen. Evidente l'assonanza col terrorista che fu dietro l'attacco alle Torri Gemelle, voluta dai genitori come lui stesso ha spiegato a Que T'hi Jugues, programma di Cadena SER: "Ho pensato di cambiarmi il nome, ma ora sono più a mio agio - ha spiegato il 18enne, che milita nell'Union Commercio - mio fratello si chiama Saddam Hussein e mio avrebbe chiamato il terzo figlio George Bush, ma è nata una bambina. Sono nomi presi dai notiziari di quando sono nato: penso che in Perù ci sia anche una persona che si chiami Hitler, e che nella storia sia esistito anche qualche Jesus che ha fatto delle cose cattive. Non penso sia giusto limitare la possibilità di dare un nome a un bambino".