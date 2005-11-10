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Jaissle ha ancora tempo: il Newcastle non pensa all'esonero, c'è fiducia nel tecnico

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 15:18Calcio estero
19.10.2026 15:18Calcio estero
Fonti preferite
Non si sta pensando ad un cambio in panchina
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

I vertici del Newcastle United sono pronti a concedere a Matthias Jaissle il tempo necessario per invertire la rotta dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Nonostante la crescente insofferenza dei tifosi, la dirigenza dei Magpies aveva già preventivato una fase di transizione a seguito delle importanti cessioni estive e resta saldamente schierata al fianco del tecnico tedesco e della sua visione a lungo termine.

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, la posizione del trentottenne allenatore non è al momento a rischio. La società intende garantirgli pieno sostegno per permettergli di consolidare le proprie idee tattiche e ritrovare i risultati sul campo. Attualmente il Newcastle occupa l'undicesimo posto in Premier League con soli otto punti conquistati nelle prime sette giornate, un rullino di marcia appesantito dal recente K.O. per 1-0 contro l'Aston Villa e dalla pesante sconfitta per 4-1 sul campo del neo-promosso Coventry.

L'inizio di campionato ha alimentato il malumore della piazza, con alcune frange della tifoseria e perfino un'influente fanzine locale che hanno aperto il dibattito chiedendo l'esonero immediato del manager. Ciononostante, i quadri dirigenziali di St James' Park mantengono una fiducia incrollabile nel progetto sportivo che Jaissle sta portando avanti.

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