Klopp sulla sentenza del TAS che ha salvato il City: "Non è stato un bel giorno per il calcio"

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, è intervenuto sulla questione relativa il Manchester City e la sentenza del TAS che ha ribaltato le decisioni della UEFA che aveva squalificato per due anni dalle coppe europee il club: "Sono felice che il City possa giocare in Champions League ma non penso che sia stato un bel giorno per il calcio, quello di ieri, ad essere onesti". Il tecnico tedesco ha aggiunto: "Solo perché io penso che il Fair Play Finanziario sia una buona idea. Esiste per proteggere i club, proteggere la competizione. Questa era l'idea originaria, quella che nessun club potesse spendere troppo e cose così. I club devono fare in modo che possano spendere in base alle reali possibilità". Infine: "Spero che il Fair Play Finanziario resti perché almeno pone dei limiti che non puoi oltrepassare, il che è buono per il calcio".