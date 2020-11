KO a Quito per la Colombia di Cuadrado e Zapata: 6-1 con l'Ecuador. Mojica out dopo 40'

Clamorosa disfatta in Ecuador per la Colombia: alla selezione di Carlos Queiroz non basta la rete di James Rodriguez. Anzi: a Quito finisce infatti 6-1 per i padroni di casa, devastanti sin dal primo tempo, concluso sul 4-1 (a segno Arboleda, Mena Delgado, Estrada Martinez e Arreaga). Nella ripresa, Plata ed Estupinan arrotondano il risultato. Tanti gli italiani in campo nella formazione colombiana: Juan Cuadrado e Duvan Zapata hanno giocato per intero la partita, mentre Joan Mojica è stato sostituito dopo appena 40 minuti da Suarez Charris. Solo panchina per il portiere del Napoli, Ospina. Con questo risultato, l’Ecuador sale momentaneamente al primo posto nel girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2022, a pari merito col Brasile (che però può nuovamente allungare perché scende in campo ora contro l’Uruguay).