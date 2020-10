La prima storica del Rennes in Champions è un pareggio. Rugani resta in panchina

Non ha giocato Daniele Rugani nell'1-1 finale del Rennes contro il Krasnodar. Arrivato nel finale del mercato dalla Juventus, il centrale non è sceso in campo in difesa: titolari Da Silva e Aguerd, in campo invece il terzino brasiliano arrivato dall'Inter, Dalbert fino al minuto numero ottantuno.