Le aperture in Inghilterra - Vardy party in casa Mourinho. United straripante: Biella ko

vedi letture

Sulle prime pagine inglesi di oggi, lunedì 21 dicembre 2020, si parla della larga vittoria del Manchester United sul Leeds. Successo roboante per 6-2, con Solskjaer che dopo la gara ha rincarato la dose: "Avremmo potuto vincere 12-4". Grande vittoria del Leicester in casa del Tottenham di Mourinho, con rigore di Vardy e autorete di Aldeweireld. Rodgers scavalca lo Special One e l'Everton portandosi a -4 dalla capolista Liverpool.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Telegraph: "Solskjaer: Bold United could have scored 12"

The Guardian: "Joy of six. Solskjaer revels in 'fantastic' display after United go third"

The Times: "It could have been 12-4"

Daily Express: "It could have been 12-4!"