Le aperture portoghesi - Porto, serve l'impresa in UCL col City. Il Benfica rivoluziona l'11 in EL

Di seguito la rassegna stampa portoghese di oggi mercoledì 21 ottobre 2020:

Record

"Rivoluzione di Jesus"

Solo Benfica nell'apertura della prima pagina del quotidiano con il tecnico che prepara diversi cambiamenti negli undici che scenderanno in campo in Europa League contro il Lech Poznan: Weigl, Seferovic e Pedrinho devono essere titolari.

A Bola

"Inizia l'avventura"

Apertura del quotidiano dedicata in questo caso al Porto che al debutto avrà una prova di fuoco contro i sogni e contro la storia in Inghilterra al cospetto del Manchester City. Sergio Conceiçao non ha dubbi: "Faremo di tutto per porre fine alla maledizione".