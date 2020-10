Le aperture spagnole - R. Madrid, Carvajal out 2 mesi. Barça, Dest: "Sarò il nuovo D. Alves"

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 3 ottobre 2020:

Marca

"Zidane prueba su fondo de armario"

Apertura del quotidiano dedicata al Real Madrid con Carvajal che si unisce a Hazard, Kroos, Militao e Mariano tra gli infortunati. Nacho, Mendy, Odriozola, e Lucas Vazquez le opzioni per sostituire il terzino. Ufficiale: Borja Mayoral in prestito due anni alla Roma.

As

"Expediente Hazard"

Ancora Real Madrid in prima pagina ed in apertura con Eden Hazard in primo piano. Il belga ha saltato più partite (27) con i Blancos che in tutta la sua carriera (24). Nuova battuta d'arresto per Zidane: Carvajal sarà assente per due mesi a causa di una distorsione al ginocchio.

Sport

"Dest: 'Voglio essere il nuovo Alves'"

Questa volta è il Barcellona a far parlare di sé in prima pagina con il nuovo acquisto Sergino Dest. Il diciannovenne arriva in blaugrana per cercare di emulare il suo idolo: "Dani Alves è il mio modello, gioca nella mia stessa posizione e ho visto molti suoi video su YouTube e ho imparato molto.

Mundo Deportivo

"Sergino Dest: 'Voglio essere come Alves'"

Ancora il nuovo acquisto del Barcellona a rubare la scena e guadagnarsi la prima pagina. Il diciannovenne americano si è presentato come un giocatore blaugrana con entusiasmo e ambizione. Il suo modello, un totem del Barça è Dani Alves: "Ho visto tanti video del terzino brasiliano e aspiro a somigliargli.