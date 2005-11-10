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Lens, arriva la doppia batosta: k.o. tremendo a Bruges e rischio sanzioni dalla UEFA

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 12:12Calcio estero
22.10.2026 12:12Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Gaetano Mocciaro

La trasferta di ieri sera si è trasformata in un vero incubo per il Lens. La pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Club Brugge, nella terza giornata della fase campionato di Champions League, non è stata l’unica nota negativa per la formazione francese, finita nel mirino dell’UEFA per il comportamento di una parte dei suoi sostenitori.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, l’organo disciplinare aprirà un procedimento nei confronti del club transalpino dopo alcuni episodi avvenuti nel settore ospiti dello stadio belga. Intorno alla mezz’ora di gioco, infatti, alcuni fumogeni sono stati lanciati sul terreno di gioco dalla zona occupata dai tifosi del Lens, costringendo l’arbitro a interrompere temporaneamente la partita. Gli episodi sono stati inseriti nei rapporti degli ufficiali UEFA, con la sfida che era già stata classificata come ad alto rischio dalle autorità belghe. Il Lens ora rischia sanzioni che potrebbero variare da una semplice multa fino al divieto di trasferte europee per i propri tifosi.

La situazione è resa ancora più delicata dal fatto che non si tratta del primo episodio stagionale. Già nella prima giornata di Champions, durante la gara contro lo Slavia Praga, i sostenitori francesi avevano acceso fumogeni sul campo, provocando l’apertura di un periodo di osservazione da parte della UEFA.

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