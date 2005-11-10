La giornata di calcio europeo regala protagonisti annunciati e bellissime sorprese. Fa parte di questa seconda categoria Abdallah Sima, attaccante del Lens e autentico protagonista del match vinto per 2-5 da Les Sangs et Ors in trasferta contro l'Angers. Tutti e 5 i gol ospiti portano la firma del senegalese, la cui storia merita di essere raccontata.

Si parte da Praga

A livello giovanile, Sima inizia in Francia nelle file del Thonon Evian e poi passa al Taborsko in Repubblica Ceca. E' in questo paese che inizia la sua carriera nel calcio dei grandi, con la maglia dello Slavia Praga. Aggregato alla prima squadra nella stagione 2020/21, si mostra subito all'altezza della situazione. Sono 11 i suoi gol in campionato, tra cui una doppietta nel derby contro lo Sparta vinto per 3-0. Vanno aggiunte anche 5 reti nelle coppe, di cui 4 in Europa League.

Tra Inghilterra, Francia e Scozia

Le prestazioni di Sima attirano l'interesse del Brighton, che lo acquista nell'estate del 2021 per 11 milioni di euro girandolo però subito in prestito allo Sotke City. Da qui inizia una serie di esperienze altalenanti per Sima: dopo lo Stoke gioca per Angers, Rangers e Brest, mettendosi in mostra soprattutto in Scozia con 16 gol in 40 partite.

Già nella storia del Lens

Serve però una squadra che punti con decisione su di lui ed è il Lens, che lo acquista a titolo definitivo nell'estate del 2025. Sima ripaga con gli interessi tale fiducia, mettendosi in mostra soprattutto nella meravigliosa campagna dei rosso&oro in Coppa di Francia. Sono ben 5 i gol del senegalese nella manifestazione, tra cui quello del definitivo 3-1 nella finale vinta ai danni del Nizza. Quest'anno inizio lento con appena 2 gol, ma la cinquina rifilata all'Angers può cambiare la stagione del classe 2001.