Levski Sofia, in arrivo il difensore Atanasov del Catanzaro

vedi letture

Secondo quanto rivelato dal portale bulgaro Temasport.com il futuro di Zhivko Atanasov, difensore centrale classe ‘91, sarà lontano dall’Italia. Il calciatore infatti è in procinto di risolvere il proprio contratto con il Catanzaro e tornare in patria per vestire la maglia del Levski Sofia, club in cui è cresciuto pur senza mai esordire in prima squadra.