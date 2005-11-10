Lewandowski sul Pallone d'Oro: "Chiaramente dita incrociate per Yamal, ma Olise..."

L'attaccante dei Chicago Fire Robert Lewandowski ha indicato il suo ex compagno di squadra al Barcellona, Lamine Yamal, come il favorito per la vittoria del Pallone d'Oro, inserendo però nella stessa categoria anche la stella del Bayern Monaco Michael Olise: "Chiaramente tengo le dita incrociate per Lamine, perché è straordinario, soprattutto in rapporto alla sua età, anche se rispetto al passato la situazione è un po' diversa", ha spiegato il centravanti polacco.

"Adoro guardare sia Lamine che Olise"

Proseguendo nella sua analisi sul Bayern Monaco, Lewandowski ha sottolineato l'impatto dei singoli e dell'attacco bavarese: "Kane al Bayern nel pieno della carriera sta facendo cose incredibili per quantità di gol, colmando quel vuoto che si era creato dopo il mio addio. Con lui stanno facendo un ottimo lavoro, e Olise per me è da "spettacolo": è un giocatore capace di spaccare le partite. Penso che l'intesa tra Kane, Olise e Luis Díaz sia perfetta. Lamine e Olise, come esterni, sono i calciatori che incidono di più nella squadra, insieme a Kane come centravanti".

In conclusione, l'ex bomber si è soffermato sulle qualità del talento francese: "L'impatto di Olise mi ha davvero impressionato e ha un futuro enorme davanti a sé. So che tutti parlano di Lamine, ma a me piace scovare profili diversi e notare dettagli che non tutti vedono subito. Se Olise avesse segnato un paio di gol in più ai Mondiali, probabilmente sarebbe stato tra i favoriti assoluti per il Pallone d'Oro insieme a Lamine e Kane. Ha una lettura del gioco impeccabile: sa sempre quando tirare, quando fare il passaggio e che tipo di giocata serva. Adoro guardare sia Lamine che Olise per il modo in cui interpretano il calcio".