Ufficiale Lewandowski riparte dalla MLS: è un nuovo giocatore dei Chicago Fire

Robert Lewandowski continuerà la sua carriera negli Stati Uniti. L'attaccante polacco è un nuovo giocatore dei Chicago Fire, club di MLS

Lewandowski nuovo giocatore dei Chicago Fire

Il Chicago Fire FC ha annunciato oggi l'ingaggio dell'icona mondiale del calcio e miglior marcatore di sempre della nazionale polacca, Robert Lewandowski, che si unisce al club come Designated Player.

Il prolifico attaccante approda in Major League Soccer (MLS) dopo una delle carriere più prestigiose del calcio mondiale, con oltre 700 gol realizzati tra nazionale e club europei di primo piano. L'ultima esperienza è stata con il Barcellona, dove il mese scorso ha contribuito alla conquista del titolo della Liga, chiudendo inoltre per l'ottava volta da capocannoniere tra Bundesliga e campionato spagnolo. Il suo arrivo conferma l'ambizione del Chicago Fire di costruire una squadra di altissimo livello, capace di competere per i trofei e di accrescere il prestigio internazionale del club.

Lewandowski occuperà uno dei posti riservati ai Designated Player e uno slot per giocatori internazionali, in attesa del rilascio del visto P-1 e del Certificato di Trasferimento Internazionale (ITC). Il suo contratto avrà validità fino al termine della stagione MLS 2027-28.

"Dal giorno in cui Joe Mansueto e io ci siamo incontrati per la prima volta, ci siamo posti l'obiettivo di costruire un club di livello mondiale, capace di ispirare, unire Chicago e vincere trofei. Robert incarna perfettamente questi valori e rappresenta gli standard che questa città merita: è un campione e un autentico competitivo", ha dichiarato Gregg Berhalter, direttore dell'area tecnica e allenatore del Chicago Fire.

"Il suo arrivo rafforza la nostra ambizione di lottare per i trofei e alza ulteriormente il livello del club, portandolo all'altezza di una città come Chicago. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con lui e di permettere ai nostri tifosi di vedere da vicino perché è considerato una delle più grandi icone sportive del mondo."