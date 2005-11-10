Lione, che tegola per Fonseca: Ouedraogo si rompe il crociato in allenamento

Brutte notizie in casa Lione. Il club francese dovrà fare a meno per diversi mesi di Mohamed Ouedraogo, che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio durante l'allenamento di ieri.

Arrivato in estate dagli austriaci dell'Altach, l'esterno destro burkinabé di 23 anni aveva trovato finora poco spazio, collezionando quattro presenze complessive, di cui due da titolare. Nonostante la recente convocazione con il Burkina Faso, nell'ultima sosta per le nazionali era rimasto sempre in panchina. L'infortunio rappresenta comunque un duro colpo per il Lione, che sulla corsia sinistra può comunque contare sulle alternative rappresentate da Abner Vinicius e Nicolás Tagliafico.

Non è l'unica assenza con cui dovrà fare i conti la squadra francese. Moussa Niakhaté non sarà infatti a disposizione per la trasferta di campionato contro il Lens. Il difensore senegalese è rientrato dagli impegni con la nazionale accusando un problema muscolare alla coscia, che gli aveva già impedito di prendere parte all'amichevole vinta dal Senegal contro le Comore dopo aver disputato per intero le due gare precedenti. Per lui lo stop dovrebbe essere decisamente più breve rispetto a quello di Ouédraogo, ma la sua presenza contro il Lens è già stata esclusa.