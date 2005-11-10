Ufficiale Olympique Lione, arriva Mohamed Ouedraogo: contratto fino al 2031

Il 23enne difensore burkinabé lascia lo SCR Altach e inizia una nuova avventura con l'Olympique Lione.

L'Olympique Lione ha annunciato l'ingaggio del difensore burkinabé Mohamed Ouedraogo, proveniente dallo SCR Altach. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al club francese per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2031.

Il trasferimento è stato definito per 2,2 milioni di euro, a cui potranno aggiungersi fino a 600 mila euro di bonus, oltre a una percentuale del 10% sull'eventuale futura plusvalenza in caso di rivendita del calciatore.

Formatosi nel Majestic SC in Burkina Faso, Mohamed Ouédraogo si è trasferito al SCR Altach nel 2023, all'età di 20 anni. Dopo un primo periodo con la formazione giovanile del club austriaco, ha esordito in prima squadra nel febbraio 2024, ritagliandosi progressivamente un ruolo sempre più importante.

Il difensore, oggi 23enne, ha confermato la sua crescita nella stagione 2025/26, collezionando 35 presenze, 4 gol e 3 assist. Solido nei duelli e capace di rendersi pericoloso anche in fase offensiva, si è imposto come uno dei punti di riferimento della squadra. Le sue prestazioni gli hanno inoltre permesso di affermarsi anche in nazionale, dove vanta già 9 presenze con il Burkina Faso.

L'Olympique Lione è lieto di accogliere Mohamed Ouédraogo, quarto acquisto del mercato estivo dopo Kaïl Boudache, Mads Bidstrup e Julien Duranville, ed è entusiasta di poter accompagnare la crescita di un difensore dal grande potenziale.

Le prime parole di Mohamed Ouédraogo:



"Per me è incredibile firmare con l'Olympique Lione. Ho sempre seguito con grande interesse questa squadra perché mio padre era un grande tifoso dell'OL. Entrare a far parte di questo club significa tantissimo per me: è un sogno che diventa realtà. Negli ultimi giorni ho parlato a lungo con la dirigenza e con l'allenatore e tutto si è concretizzato molto rapidamente. Darò tutto in campo e spero di contribuire ai successi della squadra."