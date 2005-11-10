Lione in vetta, Fonseca: "Prima pensiamo all'Hoffenheim, poi toccherà al PSG"

Paulo Fonseca si gode il successo per 2-1 contro il Nizza e, al termine della gara, ha voluto sottolineare soprattutto la forza mentale mostrata dal suo Lione. Il tecnico portoghese ha elogiato la reazione della squadra nei momenti più complicati del match, indicando nello spirito di gruppo la chiave della vittoria: "La cosa più importante è l'atteggiamento della squadra. È fondamentale vedere come il gruppo reagisce durante la partita. Abbiamo vinto grazie allo spirito collettivo e la mentalità dei ragazzi è straordinaria. Oggi questa squadra è più forte dal punto di vista mentale", ha dichiarato Fonseca.

L'allenatore ha poi posto l'accento anche sulla profondità della rosa, premiata dalle risposte arrivate dai giocatori meno impiegati. Contro il Nizza, infatti, Fonseca ha cambiato diversi interpreti rispetto alle ultime uscite, lanciando dal primo minuto anche il giovane Julien Duranville: "Abbiamo cambiato molti giocatori e la risposta è stata molto positiva, come era già accaduto nelle partite precedenti. Chi è entrato in campo ha fatto molto bene. La prestazione di Julien e di tutti gli altri che hanno avuto meno spazio è stata splendida", ha spiegato.

Parole di elogio anche per il talento belga: "Duranville ha grandissime qualità. Ha dovuto fare i conti con tanti infortuni, ma adesso è tornato, ha ritrovato fiducia e ha disputato un'ottima partita. È ancora molto giovane e deve continuare a lavorare per crescere. Io ho fiducia in tutti i miei giocatori e, quando ricevono un'opportunità, rispondono sempre presente". Infine, Fonseca ha già rivolto lo sguardo ai prossimi impegni: "Ci aspetta una partita molto difficile contro l'Hoffenheim. Solo dopo penseremo alla sfida con il PSG".