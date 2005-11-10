Paulo Fonseca vede diversi aspetti positivi nel pareggio per 2-2 del suo Sporting contro il Manchester United. L’allenatore portoghese, al termine della sfida, ha elogiato l’atteggiamento dei suoi giocatori, sottolineando però la mancanza di precisione nei momenti decisivi: "I primi sette minuti del secondo tempo sono stati caotici. La squadra però ha reagito bene ed è rimasta sempre equilibrata dal punto di vista emotivo. Siamo stati solidi tatticamente e abbiamo offerto una buona prestazione difensiva", ha spiegato Fonseca.

Il coraggio contro la pressione dello United

Il tecnico ha poi evidenziato la capacità dello Sporting di affrontare la pressione avversaria: "Abbiamo gestito bene i momenti difficili, poi in diverse occasioni siamo riusciti a ripartire in attacco con relativa facilità. Ci è mancata soltanto maggiore concretezza in quelle situazioni". Fonseca ha inoltre difeso la prova dei suoi giocatori, sottolineando la fedeltà al piano gara preparato alla vigilia: "Per quanto mi riguarda non è andato molto storto, a parte alcuni errori tecnici. Quello che ho apprezzato è stato il coraggio dei ragazzi nel rimanere fedeli a ciò che avevamo preparato. Di fronte alla pressione individuale del Manchester United siamo rimasti compatti e abbiamo avuto il coraggio di prenderci dei rischi. I giocatori hanno dimostrato personalità", ha concluso l’allenatore dello Sporting.