Lipsia, il ds Krösche: "Atletico esperto, ma noi siamo giovani, forti e in grado di batterli"

Markus Kroesche, ds del Lipsia, ha commentato ai canali ufficiali del club il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che vedrà contrapposti i tedeschi all'Atletico Madrid: "Non vediamo l'ora, sarà una partita fantastica ma anche davvero difficile: l'Atletico è una squadra allenata da un tecnico esperto, e si caratterizza per una difesa molto forte. Noi però siamo giovani e forti, in grado di batterli: essendo una partita secca dipenderà molto dalla condizione del giorno. Siamo orgogliosi di essere tra i primi otto club d'Europa, sarà un'esperienza speciale per il Lipsia, la prima volta ai quarti di finale. Da parte nostra abbiamo una filosofia chiara, una squadra giovane ed un allenatore eccellente. Faremo di tutto per conquistare le semifinali".