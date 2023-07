Napoli, De Laurentiis cerca il direttore sportivo: Massara il preferito, piace Krosche

vedi letture

Aurelio De Laurentiis ha avviato la ricerca del direttore sportivo del Napoli. Nonostante abbia spiegato che il ruolo non è centrale, il presidente partenopeo insiste, pur temporeggiando, per trovare chi gli possa garantire affidabilità. Il casting è stato avviato: appuntamenti in serie, per conoscere e assumere sensazioni, poi riflessioni che servono per quella che sarà la scelta definitiva.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quello che piace di più è Frederic Massara, che ha una discrezione graditissima a De Laurentiis. Il patron però ha guardato anche all'estero e più precisamente a Francoforte, dove lavora Markus Krosche, ds dell'Eintracht. Da lui fu colpito anni fa anche per la capacità di collegare allenatore e società. Niente è comunque sicuro, gli esami continuano.