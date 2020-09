live DIRETTA LIGUE 1 - Lens in vantaggio a Nimes con Ganago

ANGERS-BREST 1-2

15.00 - Inizia il match.

2' - Calcio di rigore per il Brest!! Trattenuta in area di rigore di Bamba, nessun dubbio per il direttore di gara che assegna la massima punizione per gli ospiti.

3' - Gol di Mounie!! Brest in vantaggio!! Conclusione precisa dell'attaccante ospite con il pallone che si insacca nella porta di Bernardoni.

14' - Traversa di Charbonnier!! Occasione per il Brest!! Ospiti vicini al raddoppio con un colpo di testa del loro numero 10 ma il pallone impatta contro il montante.

22' Gol di Thioub!! Il pareggio dell'Angers!! Thioub riceve il pallone all'interno dell'area e lascia partire una conclusione angolata che si insacca in rete.

30' - Faivre!! Occasione per il Brest!! Gran botta dell'esterno della formazione ospite ma Bernardoni compie una grandissima parata.

33' - Gol di Charbonnier!! Brest di nuovo avanti!! Le Douaron serve in profondità l'esterno che calcia di prima intenzione portando in vantaggio la sua squadra.

DIJON-MONTPELLIER 1-0

15.00 - il direttore di gara dà il via al match.

5' - Mama Balde!! Occasione per il Dijon!! Grazie azione dell'attaccante esterno della formazione di casa con il pallone che si spegne sul fondo.

8' - Gol di Dina!! Vantaggio del Dijon!! Celina serve l'esterno d'attacco biancorosso che in area si volta e mette la sfera in rete.

18' - Laborde!! Occasione per il Montpellier!! Conclusione ravvicinata dell'attaccante della formazione arancioblu, ma Gomis compie una grande parata.

26' - Avanza il Dijon con Mama Balde che si libera ancora alla conclusione ma Hilton non si fa sorprendere e respinge.

33' - Proteste del Montpellier che chiede un calcio di rigore per un atterramento di Savanier in area, l'arbitro fa segno di proseguire.

MONACO-STRASBURGO 1-0

15.00 - Si parte.

2' - Subito Jovetic!! L'ex Fiorentina e Inter si volta in area di rigore e conclude di prima intenzione ma la sua conclusione termina sul fondo.

9' - Gol di Ben Yedder!! Monaco in vantaggio!! L'attaccante biancorosso porta già in vantaggio la squadra di Kovac, raccogliendo un cross di Volland e gonfiando la rete.

16' Tchouameni!! Occasione per il Monaco!! Il centrocampista si fa spazio in area di rigore e calcia con violenza ma Kamara compie un grande intervento e respinge.

20' Palo di Thomasson!! Occasione per lo Strasburgo!! Conclusione dalla distanza di Thomasson con il pallone che sbatte sul palo della porta di Lecomte.

29' - Ci stiamo avviando verso la mezzora di gioco con il Monaco avanti 1-0 sullo Strasburgo.

37' - Bella discesa di Ballo Touré sulla fascia sinistra. L'esterno del Monaco effettua un cross verso il centro ma la difesa alsaziana libera.

NIMES-LENS 0-1

15.00 - Battuto il primo pallone della sfida.

7' - Traversa di Kakuta!! Lens vicinissimo al gol!! Conclusione dalla distanza del numero 10 della formazione ospite con la sfera che sbatte sul montante.

14' - Ci prova il Nimes con Ferhat che cerca un filtrante per un compagno ma la retroguardia del Lens fa ottima guardia.

19' - Sotoca!! Il centravanti del Lens conclude verso la porta di Reynet ma Brinacon salva tutto in prossimità della linea di porta.

24' - Avanza il Nimes con Ripart ma il suo passaggio filtrante verso la punta viene raccolto dalla retroguardia del Lens.

30' - Che giocata di Paquiez che va via verso la porta del Lens ma poi finisce per incespicare sul pallone e la formazione giallorossa può recuperare.

35' - Gol di Ganago!! Lens in vantaggio!! Kakuta pennella un cross preciso per l'attaccante che in area di rigore supera Reynet.

14.56 - Le otto squadre impegnate questo pomeriggio stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

14.40 - Saranno quattro le sfide che si disputeranno alle ore 15:

Angers-Brest

Dijon-Montpellier

Monaco-Strasburgo

Nimes-Lens

Lettori di TMW buon pomeriggio da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la quinta giornata di Ligue 1.