Liverpool, Araujo racconta il dramma della depressione: "Ho dovuto chiedere aiuto"

Dietro i successi, gli stipendi milionari e la pressione del calcio professionistico si nascondono spesso difficoltà che il pubblico non vede. A raccontarlo è Ronald Araujo, difensore uruguaiano del Liverpool, che in un'intervista al Times ha ripercorso uno dei periodi più complicati della propria vita, segnato da ansia, depressione e dalla necessità di fermarsi. Oggi Araujo ha ritrovato il sorriso, anche grazie al gol realizzato contro il Villarreal nella vittoria per 4-3 in Champions League. Un momento dal significato speciale dopo mesi particolarmente difficili. "È stato un momento magnifico", ha raccontato il difensore, tornando sull'esultanza condivisa con i tifosi.

Araujo racconta la depressione: "Non stavo bene da tempo, dovevo fermarmi"

Le difficoltà erano iniziate durante la sua esperienza al Barcellona, aggravandosi dopo alcune espulsioni pesanti in Champions League, prima contro il Paris Saint-Germain nel 2024 e successivamente contro il Chelsea. Nel novembre scorso, il difensore aveva deciso di interrompere temporaneamente l'attività agonistica. "È stato un periodo molto difficile. Ho sentito il bisogno di fare un passo indietro. Non stavo bene da tempo e non provavo più piacere nel fare ciò che amo di più: giocare a calcio", ha confessato. Araujo ha spiegato di aver cercato per troppo tempo di mostrarsi forte, nascondendo il proprio disagio. "Ho capito che dovevo alzare la mano, chiedere aiuto e parlare non soltanto con le persone a me vicine, ma anche con dei professionisti".

Araujo: "Guadagniamo tanto, ma questo non significa che non possiamo soffrire"

Uno dei passaggi più significativi dell'intervista riguarda i pregiudizi sulla salute mentale degli sportivi professionisti. "A volte le persone generalizzano e pensano che, siccome i calciatori guadagnano molti soldi, non possano soffrire o attraversare momenti difficili. Ma affrontiamo gli stessi problemi di chiunque altro. La vita non è soltanto calcio". Il difensore ha poi sottolineato l'importanza di non nascondere le proprie fragilità. "A volte teniamo tutto dentro e cerchiamo di mostrare che va tutto bene, ma nella vita bisogna parlare e confidarsi su quello che stiamo vivendo".

Dal Barcellona al Liverpool, Araujo ritrova il sorriso: "Parlare è il primo passo"

Durante il periodo lontano dal campo, Araujo era tornato in Uruguay, trovando sostegno nella famiglia e nella fede cristiana. Fondamentale anche la vicinanza ricevuta dal Barcellona, in particolare dall'allenatore Hansi Flick, dal direttore sportivo Deco e dal presidente Joan Laporta. Il trasferimento estivo al Liverpool ha poi rappresentato un nuovo capitolo della sua carriera. Oggi l'uruguaiano vuole utilizzare la propria esperienza per incoraggiare altri calciatori ad affrontare apertamente le difficoltà psicologiche. "Molti giocatori attraversano momenti difficili, ma hanno paura di parlarne pubblicamente. È importante confidarsi, perché è proprio da quel momento che si comincia a stare meglio".