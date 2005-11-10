Liverpool, altro gol di Isak: "Grande prova oggi, davanti avevamo un'ottima squadra"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 21:26Calcio estero
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25.10.2026 21:26Calcio estero
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Il Liverpool completa una settimana da sogno, cominciata con le vittorie contro Brentford e Villarreal e chiusa oggi con un'altra affermazione. Reds vittoriosi per 2-0 ad Anfiled contro il Brighton, grazie anche al sesto gol in 7 gare stagionali di Premier League da parte di Alexander Isak.
Il centravanti svedese ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, dopo la partita: "Oggi, soprattutto, la prestazione è stata davvero ottima contro un'ottima squadra. Il primo tempo è stato esattamente come volevamo: recuperare palloni e giocare con intensità".
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