"Se non ti tuffi non lo fischiano": Liverpool ko e niente rigore su Isak, Iraola esplode

Il Liverpool cade ad Anfield al colpo di Kai Havertz e dell'Arsenal. Il tecnico Andoni Iraola, intervenuto dopo il ko incassato per 1-0, ha parlato a BBC Sport: "Oggi volevamo decisamente un altro risultato. La colpa è nostra, soprattutto per come è iniziata la partita. Dopo aver subito il gol, probabilmente non avevi più nulla da difendere, quindi giochi con più libertà, abbiamo giocato con più coraggio e credo che abbiamo ribaltato la partita nel primo tempo, abbiamo chiuso benissimo. Ci abbiamo provato anche nel secondo tempo ma non siamo riusciti a segnare".

Poi ha aggiunto: "Abbiamo avuto buone occasioni: abbiamo colpito la traversa e creato situazioni favorevoli che non siamo riusciti a concretizzare. Avremmo decisamente meritato un gol". Ma c'è una nota positiva: "Mi è piaciuta molto la reazione dei miei giocatori dopo essere andati sotto per 1-0. Abbiamo chiuso molto bene il primo tempo, continuando a spingere. Ci sono stati moltissimi momenti della gara che mi sono piaciuti. Dobbiamo andare avanti. La stagione è ancora molto all'inizio. L'Arsenal si trova nella situazione migliore, ma oggi è solo l'inizio di novembre. Ci sono tantissime partite da giocare".

Il Liverpool intanto mastica amaro e si ritrova in quinta posizione, a 15 punti e a -9 dall'Arsenal in vetta alla classifica di Premier League. Ma nel corso della partita è spiccato un episodio controverso per una trattenuta di maglia subita da Alexander Isak all'interno dell'area e il mancato rigore assegnato ai Reds. "È stato visto. C'è una chiara trattenuta di maglia. Alex era proprio davanti a lui (all'arbitro, ndr), stava per colpire di testa a rete ma non ha potuto farlo a causa della maglia tirata. Non capisco perché non abbiano fischiato, probabilmente perché lui non è andato giù a terra", si è lamentato Iraola. "Quello su Gakpo penso che non fosse rigore, ma quello su Alex... lui stava per colpire la palla di testa davanti al portiere. Gli ha tirato la maglia. Non capisco perché non sia stato fischiato. Bisogna tuffarsi, se non ti tuffi non lo fischiano", la sottolineatura ripetuta.