Florian Wirtz è l'uomo del momento in casa Liverpool. Il talento tedesco sta finalmente mostrando tutto il proprio potenziale con la maglia dei Reds e, dopo un periodo di adattamento, è diventato uno dei principali protagonisti della squadra di Andoni Iraola. L'ex Bayer Leverkusen arriva da due partite di Premier League con un bottino di due gol e due assist e ha confermato il proprio stato di forma anche in Champions League, trovando la rete nella sfida contro il Bruges. In tutto fanno quattro reti e sei passaggi decisivi in 17 partite stagionali, i numeri che ci attendeva al momento del trasferimento nell'estate 2025.

La svolta dei due colpi più costosi

Così come Alexander Isak, che sta vivendo un momento altrettanto positivo: l'attaccante svedese, sfortunato nella scorsa annata (subì un grave infortunio a dicembre) ha realizzato una doppietta contro il Bruges, raggiungendo quota dieci gol stagionali. I due giocatori stanno finalmente ripagando la fiducia della società, con buona pace di Arne Slot, che non è riuscito - per varie ragioni - a metterli al centro del suo progetto (poi naufragato).

Il lavoro di Iraola sta pagando

Grande merito va anche ad Andoni Iraola, che ha continuato a puntare su entrambi senza accelerare i tempi e ha trovato il modo di valorizzarne le caratteristiche. La fiducia dell'allenatore spagnolo sta permettendo a Wirtz e Isak di esprimersi con maggiore libertà e continuità. L'attesa è (forse) finita.