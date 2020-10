Liverpool, Thiago Alcantara non è grave: salta solo la gara con l'Ajax in Champions League

Toccato duramente a un ginocchio da Richarlison nel derby contro l'Everton, Thiago Alcantara salterà la trasferta di Champions League sul campo dell'Ajax. Ma, secondo The Athletic, le condizioni del centrocampista del Liverpool non sono preoccupanti. Gli esami strumentali effettuati sabato stesso dall'ex Bayern Monaco hanno rassicurato Jurgen Klopp e lo staff dei Reds. Potrebbe essere già disponibile per il prossimo weekend di Premier League. Una giornata che termina con una magra consolazione, dopo la brutta tegola per l'infortunio di Virgil van Dijk.