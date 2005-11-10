Liverpool-Villarreal, le formazioni ufficiali: Gakpo titolare, Barcola parte dalla panchina
Daniel Uccellieri
Terza giornata di Champions League, queste le formazioni ufficiali di Liverpool-Villarreal. Iraola si affida davanti a Gakpo, mentre Barcola parte dalla panchina.
Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Gakpo, Koumas, Ngumoha. A disposizione: Mamardashvili, Woodman, Gomez, Kerkez, Wirtz, Isak, Barcola, Chambers, McConnell, Danns, Laffey. Allenatore: Andoni Iraola.
Villarreal (4-4-2): Gülácsi; Sergi Cardona, Renato Veiga, Pau Navarro, Mouriño; Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Buchanan; Mikautadze, Saliba. A disposizione: Luiz Júnior, Logan Costa, Freeman, Alassane, Gerard Moreno, Foyth, Akhomach, Carlos Macià, Oluwaseyi, Ayoze Pérez, El Imili, Joselillo Gaitán. Allenatore: Iñigo Pérez.