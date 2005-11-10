Il Malaga interrompe la serie di sconfitte in Liga. Ma l'Alaves lo riprende nel finale: è 1-1

Dopo una lunga serie di sconfitte, il Malaga torna finalmente a conquistare punti nella Liga, pareggiando 1-1 sul campo dell'Alaves. Dopo un avvio favorevole ai padroni di casa, pericolosi con Nahuel Tenaglia, gli ospiti prendono progressivamente il controllo della partita e costruiscono occasioni con Rafita e Carlos Dotor. Il vantaggio arriva al 43': Ramón Enríquez serve Adrián Niño, che supera Tenaglia e batte Antonio Sivera nell'uno contro uno. Nella ripresa l'Alaves prova ad aumentare la pressione, ma Alfonso Herrero risponde presente sul tentativo di tacco di Toni Martínez, mentre Niño manca l'occasione per realizzare la doppietta personale.

Mañas salva l'Alaves nel finale, Malaga raggiunto sull'1-1

Con il passare dei minuti la pressione dell'Alaves aumenta e Lucas Boyé fa tremare il Malaga colpendo il palo. Il pareggio arriva poi nel finale: Herrero riesce inizialmente a respingere il colpo di testa di Toni Martínez, ma Aitor Mañas è il più rapido ad avventarsi sul pallone e firma l'1-1. Il Malaga interrompe così la propria serie negativa e torna a conquistare un punto, anche se resta il rimpianto per una vittoria sfumata quando il traguardo sembrava ormai vicino.

LaLiga, il calendario della 10ª giornata

Venerdì 23 ottobre

Alavés-Malaga 1-1

Sabato 24 ottobre

Rayo Vallecano-Elche – ore 14:00

Racing Santander-Espanyol – ore 16:15

Valencia-Villarreal – ore 18:30

Atletico Madrid-Deportivo La Coruña – ore 21:00

Domenica 25 ottobre

Athletic Bilbao-Getafe – ore 14:00

Celta Vigo-Betis – ore 16:15

Real Sociedad-Levante – ore 18:30

Barcellona-Real Madrid – ore 21:00

Lunedì 26 ottobre

Siviglia-Osasuna – ore 21:00

LaLiga, la classifica aggiornata

1. Barcellona – 27 punti (9 partite)

2. Atletico Madrid – 22 punti (9 partite)

3. Real Madrid – 21 punti (9 partite)

4. Betis – 19 punti (9 partite)

5. Real Sociedad – 16 punti (9 partite)

6. Siviglia – 14 punti (9 partite)

7. Alavés – 12 punti (10 partite)

8. Celta Vigo – 11 punti (9 partite)

9. Deportivo La Coruña – 11 punti (9 partite)

10. Osasuna – 11 punti (9 partite)

11. Levante – 10 punti (9 partite)

12. Villarreal – 9 punti (9 partite)

13. Athletic Bilbao – 9 punti (8 partite)

14. Rayo Vallecano – 9 punti (8 partite)

15. Getafe – 9 punti (9 partite)

16. Espanyol – 8 punti (9 partite)

17. Racing Santander – 8 punti (9 partite)

18. Elche – 7 punti (9 partite)

19. Valencia – 6 punti (9 partite)

20. Malaga – 5 punti (10 partite)