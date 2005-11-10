Il Malaga ha un nuovo direttore sportivo. Si tratta di Miguel Angel Garcia Perez-Roldan, noto a tutti come Corona fin dai tempi in cui giocava. Il neo dirigente, ex del Valencia, ha firmato un contratto fino al 2029 e sarà affiancato da Carmelo del Pozo, che entra a far parte del club come vicedirettore sportivo.

La carriera di Corona e del Pozo

Miguel Ángel García Pérez-Roldán (Talavera de la Reina, Toledo, 1981), noto come " Corona " fin dai tempi in cui giocava, è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid CF prima di intraprendere una lunga carriera da giocatore con Real Zaragoza, CP Ejido, Albacete BP e, soprattutto, UD Almería, dove ha militato per 11 anni, dal 2006 al 2017.

Dopo il suo ritiro, Corona ha assunto la carica di direttore sportivo dell'Almería nella stagione 2017/18, mantenendo l'incarico per due stagioni durante le quali il club ha militato nella seconda divisione.

Successivamente, nella stagione 2019/20, è entrato a far parte del Valencia CF, maturando esperienza nella massima serie come responsabile dello scouting e segretario tecnico tra il 2020 e il 2022, periodo in cui il club "Che" ha raggiunto la finale di Copa del Rey. Nel 2022/23 è stato nominato direttore tecnico, prima di ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Valencia per le due stagioni successive. La sua esperienza dirigenziale nel club si è conclusa nel novembre 2025.

La sua esperienza professionale più recente risale alla scorsa stagione (2025/26) in Grecia, dove era responsabile della struttura sportiva e del dipartimento tecnico del Panathinaikos FC.

Il Málaga CF rafforza anche il suo dipartimento sportivo con la nomina di Carmelo del Pozo Escribano (Segovia, 1969), che ricoprirà il ruolo di assistente di Corona. Nel corso della sua lunga carriera, ha ricoperto diverse posizioni, tra cui preparatore atletico, vice allenatore, direttore sportivo e segretario tecnico presso numerose società calcistiche spagnole tra il 1998 e il 2025.

Rayo Vallecano, Real Betis Balompié, RCD Espanyol, CP Ejido, Alicante CF, Hércules CF, Real Oviedo, Levante UD, RC Deportivo e Valencia CF sono tra i club in cui Del Pozo ha lavorato. I momenti salienti della sua carriera includono l'aiuto al Rayo Vallecano (2010/11) e al Levante UD (2016/17), sotto la guida di Juan Ramón Muñiz, nella promozione in Prima Divisione, così come la promozione del Real Oviedo in Seconda Divisione nel 2015.

Corona e Del Pozo portano con sé una vasta esperienza, che ora metteranno al servizio del Málaga Club de Fútbol. Benvenuti nella vostra nuova casa e vi auguriamo ogni successo!