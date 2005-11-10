Manchester City, Maresca: "Foden tra i migliori giocatori inglesi. Haaland? Sta bene"

Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, è intervenuto nel post-partita dopo la vittoria per 5-1 contro l'AEK, parlando così in conferenza stampa: "Da quando abbiamo iniziato, probabilmente una delle sfide da cui ho imparato di più è stata quella contro il PSG. A volte anche le sconfitte fanno bene, perché vedi cose e impari molte cose!"

C'erano pochi spettatori, che ne pensa di questo?

"Penso che quelli che erano nello stadio sono stati fantastici. Anche nell'ultima partita contro l'Ipswich sono stati eccezionali. E ora la prossima settimana abbiamo due partite in casa contro il Brighton, e non ho alcun dubbio che l'atmosfera sarà di nuovo eccezionale!".

Haaland come sta?

"Bene, pronto per sabato. Avevamo cinque o sei giocatori in panchina pronti a entrare, ma allo stesso tempo hanno riposato, il che è un bene! E sì, sono felice di questo".

Foden è stato l'MVP indiscusso della partita.

"Considero Phil uno dei migliori giocatori inglesi. Per vari motivi negli ultimi due o tre anni non è stato al massimo. Ma io so quanto è bravo. Quindi stiamo solo cercando di aiutarlo, perché siamo sicuri che ci aiuterà in questa stagione".