Manchester City, due mesi senza Semenyo: Maresca conferma il lungo stop per l'esterno

Tegola in casa Manchester City: l'allenatore Enzo Maresca ha confermato che l'attaccante Antoine Semenyo dovrà rimanere ai box per circa otto settimane.Il giocatore si è sottoposto a degli esami strumentali a seguito del recente trauma subito in campo; i test hanno fortunatamente escluso il quadro clinico più grave, pur evidenziando uno stop prolungato.

"I risultati della risonanza di ieri ci fanno comunque tirare un sospiro di sollievo rispetto ai timori iniziali. Quando rientrerà a dicembre sarà per noi un vero e proprio nuovo acquisto". Nel frattempo, in casa Citizens tiene banco l'incertezza legata alle condizioni di Erling Haaland in vista del delicato impegno europeo di martedì sera contro l'AEK Atene. Lo stesso Maresca ha precisato che, in caso di forfait dell'attaccante norvegese, Phil Foden potrebbe essere adattato nel ruolo di falso nueve.

L'assenza di Semenyo rappresenta un duro colpo per le rotazioni offensive del City: il ghanese ha finora collezionato due gol e tre assist nelle prime sette presenze stagionali in Premier League, confermandosi una risorsa preziosa nello scacchiere tattico di Maresca.