Manchester United, la crisi continua. Non perdeva in Italia dal 2007, contro il Milan

Il momento difficile del Manchester United è proseguito ieri sera, con i Red Devils travolti per 4-1 dal Como nella fase a gironi di Champions League. Il risultato segna la prima sconfitta esterna dello United contro un'avversaria italiana nella competizione dopo 19 anni, a conferma delle difficoltà che la squadra sta attraversando in ambito europeo. Correva l'anno 2007 e i Red Devils furono annichiliti dal Milan: i rossoneri ribaltarono la sconfitta per 3-2 dell'andata a Old Trafford e volarono in finale ad Atene, dove si laurearono campioni d'Europa battendo il Liverpool. Finì 3-0 a San Siro, con gol di Kaká, Seedorf e Gilardino.

Sette partite senza vittorie, per Ilett taglio di capelli lontanissimo

Con questo ko, la formazione inglese allunga a sette la striscia di partite consecutive senza vittorie tra tutte le competizioni: si tratta del digiuno più lungo dal periodo tra novembre e dicembre 2015, quando le gare senza successi furono otto. Subendo gol a freddo all'inizio di entrambi i tempi, lo United non è mai riuscito a prendere in mano il pallino del gioco, finendo per caricare la rosa di ulteriore pressione in vista dei prossimi impegni.

Le partite giocate dal Manchester United in questa stagione:

Hull City-Manchester United 2-0

Manchester United-Ipswich 5-2

Everton-Manchester United 2-2

Manchester United-Sabah 4-0

Manchester United-Manchester City 0-1

Manchester United-Brighton 2-3

Fulham-Manchester United 1-1

Manchester United-Tottenham 1-1

Atletico Madrid-Manchester United 2-0

Leeds-Manchester United 1-1

Como-Manchester United 4-1