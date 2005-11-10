Manchester United, nessuna possibilità che Hurzeler lasci il Brighton per i Red Devils
Simone Lorini
L'allenatore del Brighton Fabian Hürzeler non ha alcuna intenzione di lasciare il club per sedersi sulla panchina del Manchester United, secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, di Give Me Sport. Stando alle indiscrezioni, Hürzeler figura tra i candidati presi in considerazione dalla dirigenza dei Red Devils nell'eventualità di un addio di Michael Carrick.
Nagelsmann è un altro nome spendibile
Anche l'ex commissario tecnico della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, è stato inserito nella lista dei papabili per la guida dello United. Jacobs sottolinea come anche il suo profilo rientri a pieno titolo tra le opzioni principali valutate dal club.
Sullo sfondo restano i numeri impietosi della crisi della formazione di Manchester: nelle prime 11 partite disputate tra tutte le competizioni, la squadra ha conquistato appena due vittorie, con la striscia senza successi che ha ormai raggiunto le sette gare consecutive.