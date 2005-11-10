"Massacro alla parigina". Il Barça vuole denunciare il PSG alla UEFA per la coreografia
Daniel Uccellieri
Il Barcellona presenterà una denuncia alla UEFA dopo della partita contro il PSG per uno striscione esposto dai tifosi parigini sugli spalti. Come riportato da SPORT, il club catalano ritiene il messaggio completamente fuori luogo e intende prendere provvedimenti.
Nella coreografia realizzata prima del fischio d'inizio compariva la frase "Massacro alla parigina", accompagnata dall'immagine di una persona con una maschera e una maglia del PSG, intenta a distruggere con una motosega lo stemma del Barcellona. Secondo la ricostruzione del quotidiano spagnolo, i sostenitori francesi hanno richiamato la figura di Leatherface, celebre personaggio del film Non aprite quella porta, raffigurato con una maschera associata anche a Michael Myers, protagonista della saga horror Halloween.
Lo striscione è apparso pochi istanti prima del calcio d'inizio, contribuendo ad alimentare ulteriormente l'atmosfera di una sfida europea tra due grandi rivali. Il Barcellona, tuttavia, non intende accettare che la rivalità sportiva venga portata a questi livelli e si rivolgerà agli organi competenti.