MLS, Chicharito gol e rigore sbagliato: i Los Angeles Galaxy cadono contro Portland

Prima giornata in MLS, torneo che ha ripreso con un mini-campionato in stile Mondiali, con 6 gironi da 4 e partite secche. Primo gol di Chicharito Hernandez in MLS ma non basta ai Galaxy per evitare la sconfitta contro il Portland Timbers: 1-2 il risultato finale. Il messicano è croce e delizia poiché fallisce anche un calcio di rigore. Finisce 3-3 invece la sfida fra Los Angeles City e Houston Dynamo.