Monaco, Ansu Fati ritrova il sorriso: "Ora rivoglio anche la Nazionale"

Ansu Fati ritrova il sorriso con il Monaco. L'ex attaccante del Barcellona ha segnato nella vittoria per 2-1 contro il CSKA Sofia, alla sua prima partita da titolare della stagione. In conferenza stampa, lo spagnolo ha raccontato le difficoltà vissute negli ultimi mesi: "Mi sento bene, avevo tanta voglia di tornare a giocare. Gli infortuni mi hanno impedito di fare ciò che amo, ma ho lavorato duramente per rientrare". Ill classe 2002 spera adesso di trovare continuità, dopo una preparazione estiva condizionata da alcuni problemi fisici.

Dal Barcellona al Monaco, il sogno della Nazionale spagnola

Fati ha parlato anche del proprio futuro e della scelta di trasferirsi definitivamente nel Principato, dove ha firmato fino al 2030. "Lasciare il Barcellona, casa mia, non è stato facile. Sono convinto che il Monaco sia l'ambiente migliore per continuare a crescere", ha spiegato.

L'obiettivo resta il ritorno nella Nazionale spagnola: "Sto lavorando per essere convocato nuovamente. Devo allenarmi bene, giocare e trovare maggiore continuità". Infine, sulla corsa al titolo francese, Fati ha riconosciuto la forza del PSG, senza nascondere le ambizioni del Monaco: "Sogniamo di vincere un trofeo, anche se sappiamo che non sarà facile"