Monaco, Filipe Luis sfida l'amico Davide Ancelotti: "Servirà la nostra miglior partita"

Amici fuori dal campo, avversari per novanta minuti. Alla vigilia della sfida tra Monaco e Lille, in programma domenica alle 15, Filipe Luis ha dedicato parole di grande stima a Davide Ancelotti, allenatore dei Dogues, raccontando il rapporto personale e professionale che li lega da diversi anni. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico brasiliano ha sottolineato le qualità del collega italiano, avvertendo anche la propria squadra sulle difficoltà dell'incontro. "Lo conosco, è un amico, un allenatore di alto livello con una grande esperienza nel calcio e un'eccellente capacità di gestire i giocatori", ha dichiarato Filipe Luis. E sulla partita ha aggiunto: "Sarà sicuramente una sfida di alto livello e dovremo disputare la nostra migliore prestazione stagionale per vincere, perché sono molto forti".

Filipe Luis racconta il rapporto con Ancelotti: "Abbiamo anche cenato insieme"

Il legame tra i due allenatori affonda le radici in Brasile, quando entrambi lavoravano a Rio de Janeiro: Filipe Luis al Flamengo e Davide Ancelotti al Botafogo. "Con Davide abbiamo vissuto nello stesso periodo a Rio de Janeiro, quando lui lavorava al Botafogo", ha ricordato il tecnico del Monaco. Ma la conoscenza risale ancora più indietro, ai tempi dell'esperienza di Ancelotti nello staff del Real Madrid. "L'ho affrontato diverse volte quando ero giocatore e lui era viceallenatore al Real Madrid. Successivamente ci siamo incontrati anche da allenatori". Un rapporto che è proseguito anche lontano dai campi: "Siamo rimasti in contatto, abbiamo parlato molto e siamo persino andati a cena insieme".

Filipe Luis: "Apprezzo le sue idee e il modo in cui comprende i giocatori"

La stima di Filipe Luis non riguarda soltanto i risultati ottenuti da Ancelotti, ma soprattutto la sua filosofia calcistica. "Apprezzo molto le sue idee, la sua visione del calcio e il suo modo di comprendere i giocatori. È un piacere enorme, perché è una persona fantastica". Poi, un ultimo pensiero sulla sfida: "Sarà quindi un piacere affrontare il mio amico nella partita di domani".