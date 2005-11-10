Muslera eroe, Jorginho sbaglia: Estudiantes in finale di Libertadores, Flamengo ko ai rigori

L'Etudiantes de la Plata fa la storia al Maracaná: la squadra argentina con l'ex Inter e Roma Veron come presidente ha eliminato nella notte italiana il Flamengo ai calci di rigore, qualificandosi così alla finale di Copa Libertadores 2026. All'ultimo atto del torneo, previsto il 28 novembre, l'Estudiantes affronterà un altro club brasiliano, il Palmeiras, per la vittoria allo stadio Centenario di Montevideo.

Nei tempi regolamentari la partita è terminata 0-0, con l'Estudiantes costretto a giocare in 10 uomini per quasi tutto il secondo tempo per effetto dell'espulsione di Baltasar Rodríguez. L'eroe per il club argentino è un uruguaiano: l'ex Lazio Fernando Muslera ha messo il mantello ed è stato capace di parare ben tre calci di rigore. Fra i giocatori ipnotizzati anche l'ex Napoli e Verona, Jorginho, oltre all'ex Milan Lucas Paquetá e Bruno Henrique. Il risultato finale è di 3-2, con Muslera protagonista di balletti che hanno ricordato quelli di Emlinano Dibu Martinez.