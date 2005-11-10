Bruno Fernandes, notte da incubo: travolto dal Como in Champions e svaligiato in casa

Di male in peggio, il Manchester United si sta scavando la fossa da solo questa stagione dopo appena due vittorie stagionali in 11 partite. Dall'uscita di scena repentina dalla Carabao Cup al 13° posto in Premier League da quarta peggior difesa, fino all'umiliazione (1-4) a Como in Champions League. Non è un bel periodo per i Red Devils e il capitano, Bruno Fernandes, che ha subito un furto mentre si trovava in Italia e al Sinigaglia per la partita di ieri.

Cos'è successo

Secondo quanto riferito dalla BBC, la famiglia di Fernandes non si trovava in casa nel Cheshire quando c'è stata l'effrazione e che gli intrusi sono rimasti all'interno per meno di cinque minuti prima dell'arrivo della polizia. Lo United, nel frattempo, sta fornendo supporto al trequartista 32enne a seguito del furto con scasso.

Lo schema si ripete

Non solo Bruno Fernandes. Anche il difensore del Manchester City Ruben Dias e la sua ex fidanzata Maya Jama hanno subito un furto nella loro casa nel Cheshire in circostanze simili a quelle del giocatore dello United. Il centrale portoghese era impegnato nella partita di Champions League contro il Galatasaray quando la sua casa è stata presa di mira lo scorso gennaio. Tra le vittime precedenti nella stessa zona figurano anche Jack Grealish, Raheem Sterling e Riyad Mahrez.