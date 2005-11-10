Notte di stelle a Monaco: l'Arsenal sa come si batte il Bayern, ma non all'Allianz Arena

Occhi puntati sull’Allianz Arena. Italiane escluse ovviamente. Uno dei big match di questa terza giornata di Champions League è quello che si giocherà a Monaco di Baviera dove il Bayern ospiterà l’Arsenal per cercare di rimanere agganciata al treno che vale la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione. Percorso perfetto invece per i Gunners che nelle prime due partite si sono imposte su Napoli e Lille e sono quindi a punteggio pieno. Scontato dire come gli inglesi di Mikel Arteta cercano il colpo esterno in casa dei campioni di Germania per proseguire la strada tracciata.

Quattro vittorie dell'Arsenal

L’Arsenal sa perfettamente come si batte una corazzata come può essere quella di Vincent Kompany. Nell’ultima Champions League infatti, i londinesi si sono imposti per 3-1 contro i tedeschi proprio nella fase campionato lo scorso 26 novembre. Quello dell’Emirates Stadium è stato infatti il quarto successo dell’Arsenal nelle 15 sfide precedentemente giocate mentre quattro sono i pareggi e otto le sconfitte.

Una sconfitta casalinga (indolore) del Bayern

L’Allianz Arena però resta un fortino per il Bayern che, sempre nei 15 precedenti in Champions, ha praticamente sempre vinto. L’Arsenal infatti ha violato la casa bavarese soltanto in un’occasione: era il 13 marzo 2013 e i Gunners passarono 2-0 ma vennero comunque eliminati dalla competizione, che poi vinsero i proprio i tedeschi, per vie del 3-1 dell’andata e del gol fuori casa che valeva ancora doppio.