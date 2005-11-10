Nsongo illude il Depor, il Levante pareggia nel finale: finisce 1-1 l'anticipo de LaLiga
Michele Pavese
Senza lo squalificato Amatucci e l'infortunato Aubameyang, ma con Quagliata titolare, il Deportivo La Coruna pareggia in casa contro il Levante nell'anticipo della nona giornata de LaLiga. La formazione galiziana passa in vantaggio al 63' con Nsongo ma viene raggiunta a otto minuti dal 90' da Requena. Un punto che non accontenta nessuno: le due formazioni non riescono a muovere la classifica e restano rispettivamente in ottava e diciassettesima posizione.
Il programma della nona giornata
Venerdì 16 ottobre
Deportivo La Coruña - Levante 1-1
Sabato 17 ottobre
Espanyol - Atletico Madrid
Villarreal - Elche
Betis - Barcellona
Valencia - Athletic Bilbao
Domenica 18 ottobre
Osasuna - Racing Santander
Celta Vigo - Alavés
Malaga - Real Sociedad
Real Madrid - Siviglia
Lunedì 19 ottobre
Getafe - Rayo Vallecano
CLASSIFICA
1. Barcellona 24
2. Atletico Madrid 19
3. Betis 19
4. Real Madrid 18
5. Siviglia 14
6. Real Sociedad 13
7. Alavés 11
8. Deportivo La Coruña 11
9. Celta Vigo 8
10. Athletic Bilbao 8
11. Villarreal 8
12. Espanyol 8
13. Rayo Vallecano 8
14. Getafe 8
15. Racing Santander 8
16. Osasuna 8
17. Levante 7
18. Elche 6
19. Valencia 5
20. Malaga 4