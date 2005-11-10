LaLiga, cinquina esterna del Barcellona a La Coruña: super Raphinha, il Real va a -6
Paolo Lora Lamia
Se il Real Madrid cade, ecco che il Barcellona ne approfitta subito. Impegnata in casa del Deportivo A Coruña, la squadra blaugrana vince per 1-4. Yamal sblocca dopo 2' e Aubameyang pareggia subito, poi è dominio Barça con il raddoppio di Dan Olmo e le tre reti finali di Raphinha. Successo che porta i catalani a +6 sui Blancos, oltre a mantenere il distacco sull'Atletico Madrid ora secondo. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.
Il programma della 14ª giornata de LaLiga
Venerdì 20 novembre
Levante - Racing Santander 1-3
Sabato 28 novembre
Betis Siviglia - Rayo Vallecano 0-1
Malaga - Athletic Bilbao 3-4
Elche - Atletico Madrid 2-3
Real Madrid - Alavés 1-2
Domenica 29 novembre
Valencia - Osasuna 1-1
Deportivo A Coruna - Barcellona 1-5
Celta Vigo - Villarreal
Real Sociedad - Siviglia
Lunedì 30 novembre
Espanyol - Getafe
La classifica aggiornata de LaLiga
1. Barcellona 39
2. Atlético Madrid 34
3. Real Madrid 33
4. Betis 27
5. Real Sociedad 22
6. Racing Santander 20
7. Siviglia 19
8. Athletic Club 19
9. Alavés 19
10. Osasuna 16
11. Villarreal 15
12. Espanyol 15
13. Deportivo 15
14. Rayo Vallecano 15
15. Celta Vigo 13
16. Valencia 13
17. Levante 12
18. Getafe 12
19. Elche 11
20. Málaga 5