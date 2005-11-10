Atalanta, il Pafos manda un segnale: ribaltato l'Anorthosis in campionato, da 0-1 a 3-1
Yvonne Alessandro
Nonostante il primo gol segnato dall'Anorthosis con Da Cruz in casa, il Pafos è riuscito a ribaltare lo svantaggio del primo tempo. Al rientro in campo per la ripresa, il capitano David Luiz e compagni hanno fatto scattare l'operazione rimonta, con le energie mentali giuste per siglare 2 gol in un paio di minuti: al 48' Lele ha seguito a ruota Zague nel tabellino dei marcatori, mentre il definitivo 1-3 è stato siglato dall'attaccante brasiliano di 29 anni autore di una doppietta al 57'.
La prossima rivale dell'Atalanta in Conference League arriva, dunque, all'incrocio europeo con il pieno di convinzione: la vittoria in campionato cipriota ha permesso al Pafos, infatti, di raggiungere quota 10 punti, portandosi a -1 dall'Omonia capolista.
Il calendario dell'Atalanta in Conference League
1^ giornata - Atalanta-Pafos, 15 ottobre ore 21.00
2^ giornata - Ajax-Atalanta, 22 ottobre ore 21.00
3^ giornata - Atalanta-Kairat Almaty, 5 novembre ore 18.45
4^ giornata - Borac-Atalanta, 26 novembre ore 21.00
5^ giornata - Riga-Atalanta, 10 dicembre ore 18.45
6^ giornata - Atalanta-Mjallby, 17 dicembre ore 21.00