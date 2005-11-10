L'ex Palermo Blin riparte dalla Svizzera: ha firmato un accordo con il Losanna

Aveva risolto il suo contratto con il Palermo l'ultimo giorno di mercato, ma per Alexis Blin è tempo di tornare a calcare il rettangolo verde: il giocatore ha infatti firmato un accordo con la compagine svizzera del Losanna, valido fino a giugno 2027 ma con opzione per le due successive stagioni.

A comunicarlo, proprio il club:

"La FC Lausanne-Sport è lieta di annunciare che ha raggiunto un accordo con l'attaccante Alexis Blin, che ha firmato con la squadra fino al 30 giugno 2027, con un'opzione per altre due stagioni.

Benvenuto a Lausanne!".