Pallone d'Oro, nasce il BOAT: Cristiano Ronaldo e Messi tra le dieci leggende candidate

In occasione della 70ª cerimonia del Pallone d'Oro, in programma il 26 ottobre a Londra, verrà lanciato un nuovo riconoscimento: il "Ballon d'Or of All-Time" (BOAT), un premio pensato per eleggere il più grande vincitore di sempre del prestigioso trofeo. I tifosi potranno esprimere la propria preferenza attraverso il sito ufficiale della manifestazione, scegliendo tra dieci campioni che hanno conquistato il Pallone d'Oro almeno due volte.

L'iniziativa accompagnerà l'edizione 2026 del premio individuale più ambito del calcio, introducendo una sfida tra alcune delle più grandi leggende della storia di questo sport. Secondo le ultime stime riportate, Cristiano Ronaldo è in testa alla votazione, davanti agli altri candidati.

I DIECI CANDIDATI AL BOAT

La lista comprende campioni di epoche diverse, protagonisti del calcio mondiale e capaci di vincere il Pallone d'Oro in più occasioni. Tra loro figurano Lionel Messi, primatista assoluto con otto successi, e Cristiano Ronaldo, che ha conquistato il riconoscimento cinque volte.

Ecco i dieci candidati e il numero di Palloni d'Oro vinti:

Alfredo Di Stefano: 2

Franz Beckenbauer: 2

Johan Cruyff: 3

Kevin Keegan: 2

Karl-Heinz Rummenigge: 2

Michel Platini: 3

Marco van Basten: 3

Ronaldo Nazário: 2

Cristiano Ronaldo: 5

Lionel Messi: 8

VOTAZIONI FINO AL 27 OTTOBRE

Gli appassionati potranno votare fino alle 23:59 del 27 ottobre, secondo l'orario di Parigi. La procedura è disponibile sul sito ufficiale del Pallone d'Oro e prevede un contributo di un euro per ogni voto. I risultati saranno annunciati il 28 ottobre, il giorno successivo alla cerimonia.

La 70ª edizione del Pallone d'Oro si svolgerà per la prima volta a Londra, nella cornice del London Palladium. A presentare la serata saranno Thierry Henry, finalista del premio nel 2003, e la giornalista britannica Kate Scott.