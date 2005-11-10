Pallone d'Oro, Yamal ha noleggiato un aereo privato per la cerimonia di Londra

Secondo quanto riportato da COPE, Lamine Yamal avrebbe noleggiato un aereo privato per accompagnare il suo entourage al galà del Pallone d'Oro a Londra. L'esterno del Barcellona aveva già organizzato una festa con il suo cerchio ristretto a Parigi lo scorso anno nell'eventualità di una vittoria, e ora desidera fortemente avere di nuovo i suoi cari al suo fianco per la cerimonia di quest'anno.

Yamal si presenta come uno dei principali favoriti dopo il Mondiale

Il club blaugrana volerà a sua volta separatamente con un volo privato che ospiterà il candidato o i candidati della società. Il galà del Pallone d'Oro 2026 si terrà questo lunedì, esattamente il giorno successivo alla sfida del Clásico. Yamal si presenta come uno dei principali favoriti per l'assegnazione del prestigioso riconoscimento, affiancato nella corsa al titolo da Kylian Mbappé del Real Madrid e dall'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane.

La cerimonia di consegna del Pallone d'Oro si terrà il 26 ottobre a Londra. La scelta non è casuale, ma si celebra la prima storica edizione, vinta da Stanley Matthews. La cerimonia prenderà il via alle ore 21. Ogni membro della giuria sceglie e vota 10 giocatori dalla lista composta di 30 candidati, a loro si aggiungono membri della redazione de L'Equipe e dagli ambasciatori UEFA (Figo e Capello per il premio maschile). Il premio viene assegnato a chi otterrà il maggior numero di voti.