Paris FC, cambio al vertice: Ferracci lascia la presidenza, Arnault raccoglie il testimone

Dopo vent’anni si chiude un’era al Paris FC. Il presidente Pierre Ferracci ha annunciato questa sera, durante la serata dedicata ai partner del club, la sua decisione di lasciare la guida della società. Al suo posto arriverà Antoine Arnault, figlio di Bernard Arnault e rappresentante della famiglia proprietaria del club.

Il passaggio di consegne dovrà essere ufficializzato dal consiglio d’amministrazione in programma il prossimo 9 novembre. Ferracci assumerà invece il ruolo di presidente onorario, lasciando la carica che aveva inizialmente previsto di abbandonare al termine della stagione, come stabilito dopo l’ingresso nel capitale della famiglia Arnault e di Red Bull nel novembre 2024. La sua uscita segna la fine di un lungo percorso iniziato nel 2006, quando entrò nel consiglio dell’associazione Paris FC, prima di diventare presidente nel 2012. Durante la sua gestione il club ha compiuto una crescita importante: dalla terza serie fino alla promozione in Ligue 1 nella stagione 2025-2026, 46 anni dopo l’ultima presenza nella massima divisione, oltre alla costruzione del centro sportivo di Orly e allo sviluppo del settore femminile.

"È il momento giusto per passare il testimone. Antoine è pronto", ha spiegato Ferracci, sottolineando il coinvolgimento di Arnault nella gestione del club negli ultimi due anni. "Il Paris FC è in buone mani e sono felice di fare questo annuncio mentre la squadra è in alto in classifica". L’ultima partita da presidente per Ferracci sarà dunque quella contro il Monaco del 1° novembre allo stadio Jean-Bouin, occasione nella quale dovrebbe ricevere il tributo del club e dei tifosi.