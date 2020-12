Paris Saint-Germain, il club ha rassicurato Pochettino sulla permanenza di Mbappe

Secondo quanto riportato da As, il Paris Saint-Germain ha dato delle garanzie a Mauricio Pochettino circa la posizione di Kylian Mbappé. L'attaccante francese resterà anche la prossima stagione, nonostante il giocatore al momento non consideri il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. Sull'asso francese da tempo c'è il Real Madrid, tuttavia l'arrivo del tecnico argentino potrebbe complicare le cose in casa blanca.