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Il post Guardiola al Manchester City è Maresca: il tecnico italiano ha firmato fino al 2029

Il post Guardiola al Manchester City è Maresca: il tecnico italiano ha firmato fino al 2029 TUTTOmercatoWEB
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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 15:10Calcio estero

Adesso è ufficiale: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City. Non c'erano molti dubbi a riguardo, ma ora è arrivato anche il comunicato ufficiale del club inglese, che ha ufficializzato il manager italiano come sostituto di Pep Guardiola.

Questa la nota:
"Il Manchester City è lieto di confermare la nomina di Enzo Maresca come allenatore. Il tecnico italiano ha firmato un contratto triennale fino all'estate del 2029. Per Maresca si tratterà della sua terza esperienza al Club, e arriva forte di un bagaglio di esperienza e successi ai massimi livelli.

"Conosco molto bene il Manchester City e avere la possibilità di allenare questa squadra è un'opportunità straordinaria per me", ha dichiarato Maresca. "Il City è una società calcistica gestita in modo incredibilmente efficiente. Tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e mirato. Per un allenatore, questa è una situazione ideale. Mi offre la stabilità di cui ho bisogno per svolgere il mio lavoro in modo efficace. Questa sarà la mia terza esperienza qui. Conosco questo club, conosco le esigenze e conosco le aspettative. La qualità delle persone che lavorano qui è ciò che rende questo posto così speciale, e voglio ringraziarle per la fiducia che hanno riposto nelle mie capacità. Non vedo l'ora di iniziare ad allenare i giocatori. Voglio che vinciamo, che giochiamo un buon calcio e che ci godiamo la pressione di rappresentare il Manchester City".

Il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ritiene che il City e Maresca siano un connubio perfetto e afferma che lo stile di calcio prediletto dall'allenatore italiano rispecchia i valori del club. "Enzo è una persona che ha sempre cercato opportunità per mettersi alla prova e avere successo nella sua carriera manageriale. Porta con sé una personalità, una passione e un'intelligenza perfettamente in linea con le nostre esigenze. Il suo ritorno in un'organizzazione che condivide pienamente la sua ambizione e la sua sete di successo rappresenta quindi un gradito e naturale passo successivo sia per lui che per il Club. Enzo eredita una squadra e un'organizzazione calcistica perfettamente adatte a rispecchiare e far evolvere il suo stile di gioco, e non vediamo l'ora di vedere l'impatto che potrà avere nel consolidare ulteriormente i successi del Club".

L'amministratore delegato Ferran Soriano ha aggiunto: "Enzo è stato il candidato migliore tra quelli che abbiamo valutato. Conosciamo la sua personalità e la sua visione di come dovrebbe essere giocato il calcio. È un uomo di integrità, carisma e passione. Oltre ai successi ottenuti al Chelsea e al Leicester, il suo curriculum al City parla da sé. Ha gestito la nostra squadra EDS con grande competenza ed è stato un elemento chiave nella storica stagione del Triplete. Faremo in modo che riceva tutto il necessario per avere successo qui e non vediamo l'ora di vedere il suo impatto positivo sulla prossima fase di crescita del Club".

Tutti al Manchester City augurano a Enzo tanta fortuna per questa nuova entusiasmante sfida".

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