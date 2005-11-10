Premier League, colpo esterno dell'Aston Villa: Manzambi stende il Newcastle
Alessandra Stefanelli
L'Aston Villa espugna il St. James' Park e supera 1-0 il Newcastle, proseguendo la propria risalita in Premier League. Decisiva la rete di Manzambi, arrivata nel primo tempo, mentre i padroni di casa non sono riusciti a trovare la reazione necessaria per evitare la sconfitta. Il Newcastle parte con maggiore aggressività e prova a prendere il controllo della gara, ma nei primi 30 minuti non riesce a costruire vere occasioni da gol. Il Newcastle va così all'intervallo con un dato preoccupante: ha subito almeno un gol in casa per la 13ª partita consecutiva di campionato, nuovo record negativo per il club.
Newcastle, reazione senza gol
Nella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione e vanno vicini al pareggio con Botman, la cui potente conclusione viene deviata in corner da Suzuki. Il Newcastle continua ad attaccare, ma fatica a trasformare il possesso in occasioni realmente pericolose. L'Aston Villa sfiora invece il raddoppio con Barkley, fermato da una buona parata di Hornicek. Nel finale il Newcastle prova il tutto per tutto, ma Wissa spreca due opportunità, entrambe concluse fuori dallo specchio.
Il programma della settima giornata di Premier League
Sabato 17 ottobre
Everton - Chelsea 0-2
Brentford - Liverpool 1-2
Fulham - Hull City 1-0
Manchester City - Ipswich 3-2
Newcastle - Aston Villa
Domenica 18 ottobre
Bournemouth - Sunderland
Brighton - Crystal Palace
Leeds - Manchester United
Nottingham Forest - Arsenal
Lunedì 19 ottobre
Tottenham - Coventry
CLASSIFICA
Manchester City 21
Arsenal 15
Brighton 13
Chelsea 13
Liverpool 12
Brentford 10
Everton 10
Leeds 9
Hull City 9
Ipswich 9
Newcastle 8
Crystal Palace 7
Manchester United 6
Coventry 6
Nottingham Forest 5
Aston Villa 5
Fulham 5
Sunderland 4
Bournemouth 3
Tottenham 3