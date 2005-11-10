Premier League, il Manchester City crolla al Villa Park: finisce 2-1, primo ko per Maresca
Alessandra Stefanelli
Il Manchester City conosce la prima sconfitta stagionale in Premier League. A interrompere la marcia a punteggio pieno della formazione di Enzo Maresca è l'Aston Villa, che si impone per 2-1 grazie a una doppietta di Jackson, conquistando il settimo risultato utile consecutivo tra tutte le competizioni. La partita si mette subito in salita per gli ospiti. Un controllo sbagliato di Guehi favorisce l'attacco dei padroni di casa, che sbloccano il risultato con una conclusione potente sotto la traversa. Il City prova a reagire affidandosi soprattutto a Ndiaye, che impegna Suzuki con un sinistro a giro. Il portiere dell'Aston Villa si supera anche su Cherki, mentre un altro tentativo di Ndiaye si infrange sul palo.
Nonostante la pressione degli ospiti, l'Aston Villa riesce a difendere il proprio vantaggio e trova in Jackson l'uomo decisivo della giornata. L'attaccante firma entrambe le reti dei padroni di casa, trascinando i suoi verso una vittoria prestigiosa. Finisce 2-1 per l'Aston Villa, che conferma il proprio ottimo momento e allunga a sette la serie di partite senza sconfitte. Per il Manchester City arriva invece il primo stop dopo sette vittorie consecutive in campionato. Una battuta d'arresto che interrompe la partenza perfetta della squadra di Maresca e riapre i giochi nelle zone alte della classifica.
Premier League, il programma dell'8ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Ipswich Town - Nottingham Forest 1-1
Sabato 24 ottobre
13:30 | Aston Villa - Manchester City
16:00 | Coventry City - Fulham
16:00 | Arsenal - Everton
18:30 | Chelsea - Tottenham
Domenica 25 ottobre
15:00 | Hull City - Brentford
15:00 | Liverpool - Brighton
15:00 | Manchester United - Bournemouth
15:00 | Crystal Palace - Newcastle
17:30 | Sunderland - Leeds
La classifica aggiornata
Manchester City - 21 punti
Arsenal - 18 punti
Brighton - 16 punti
Chelsea - 13 punti
Liverpool - 12 punti
Brentford - 10 punti
Leeds - 10 punti
Everton - 10 punti
Ipswich Town - 10 punti
Hull City - 9 punti
Newcastle - 8 punti
Aston Villa - 8 punti
Manchester United - 7 punti
Crystal Palace - 7 punti
Bournemouth - 6 punti
Tottenham - 6 punti
Coventry City - 6 punti
Nottingham Forest - 6 punti
Fulham - 5 punti
Sunderland - 4 punti